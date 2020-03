Coronavirus und Quarantäne: Was machen die Spieler-Stars jetzt?

Aufgrund des Coronavirus steht der Spielbetrieb in alle großen europäischen Fußbal-Ligen über mehrere Woche still.

Damit haben die Superstars plötzlich unverhofft viel Freizeit, einige müssen sich auch in Quarantäne begeben. Was also tun zum Zeitvertreib?

Einige halten sich im häuslichen Gym fit, schauen Serien auf Netflix, andere gehen an die Konsole oder greifen sogar zu klassischen Brettspielen.

SPORT1 gibt einen Überblick, wie sich die Spieler aktuell ihre Freizeit vertreiben.

