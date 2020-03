vergrößernverkleinern Mesut Özil kommt beim FC Arsenal wieder häufiger zum Einsatz © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

München - Auf gut Glück bot ein Fan Mesut Özil auf Twitter einen Deal an. Zu seiner Überraschung antwortete der Gunners-Star und nahm den Deal an. Was steckt dahinter?