Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will die Saison in der Champions League sowie der Europa League offenbar erst im Sommer fortsetzen.

Wie das ZDF berichtet, sei dies das Ergebnis einer Notfallschalte, die am heutigen Mittwoch mit den Generalsekretären der 55 Nationalverbände, darunter DFB-Vertreter Friedrich Curtius, stattgefunden hat.

Dem Bericht zufolge sollen die Europapokal-Partien erst im Juni begonnen werden - und sogar bis in den Juli und August hinein ausgetragen werden, parallel zu den nationalen Ligen oder der neuen Europapokal-Saison vorangestellt.

Zur Entlastung des Spielplans sollen im Gegenzug die für Juni geplanten Länderspiele in den Herbst verschoben werden. An einem Dreifach-Spieltag sollen drei Länderspiele in Serie stattfinden. Für eine Umsetzung dieser Vorhaben bedürfe es jedoch noch der Zustimmung des UEFA-Exekutivkomitees.

Die UEFA hatte die beiden internationalen Klubwettbewerbe wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt.

"Wir sprechen sehr viel über Solidarität in Deutschland. Es wird auch in Europa einer gewissen Solidarität bedürfen, dass wir uns gemeinsam darauf verständigen, uns aus der Patsche zu helfen", sagte DFL-Chef Christian Seifert am Dienstag, als die Deutsche Fußball-Liga einen Maßnahmenkatalog zur Fortsetzung der Bundesliga- und Zweitliga-Saison vorstellte.