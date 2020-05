Dass Erling Haaland trotz seiner 19 Jahre einer der effektivsten Torjäger der heutigen Zeit ist, wissen nicht nur die Fans von Borussia Dortmund längst.

Vor genau einem Jahr, am 30. Mai 2019, war der Name des norwegischen Angreifers dagegen nur Experten bekannt. An diesem Tag bewies Haaland eindrucksvoll seine Fähigkeiten und stellte im letzten Gruppenspiel der U20-Weltmeisterschaft in Polen einen einmaligen Rekord auf.

Beim 12:0 der Norweger, dem höchsten Sieg in der U20-Turniergeschichte, pulverisierte Haaland den bisherigen Tor-Rekord des Brasilianers Adailton, der 1997 bei Brasiliens 10:3-Triumph gegen Südkorea sechs Tore erzielt hatte.

41 Tore in 36 Spielen für BVB und Salzburg

Der heutige BVB-Star, der verletzungsbedingt das Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Sonntag verpassen wird, traf in jenem Spiel sage und schreibe neun Mal ins gegnerische Netz. Weitere Tore gelangen Haaland bei dem Turnier zwar nicht, dieses eine Spiel reichte ihm jedoch, um sich mit fünf Treffern Vorsprung den Titel als bester Torjäger zu sichern.

Kurioserweise reichte der Kantersieg Norwegen nicht zum Weiterkommen: Nach Niederlagen gegen Uruguay und Neuseeland schieden die Skandinavier bereits nach der Vorrunde aus.

Dies tat der Entwicklung von Haaland aber keinen Abbruch. In der laufenden Saison kommt der Teenager für den BVB und Red Bull Salzburg schon auf 41 Tore in 36 Spielen - so viele wie kein anderer zuvor in diesem jungen Alter.

Die Torfolge bei Norwegens Kantersieg gegen Honduras:

1:0 Haaland (7.), 2:0 Haaland (20.), 3:0 Ostigard (30.), 4:0 Haaland (36., Elfmeter), 5:0 Haaland (43.), 6:0 Hauge (46.), 7:0 Haaland (50.), 8:0 Haaland (67.), 9:0 Haaland (77.), 10:0 Markovic (82.), 11:0 Haaland (88.), 12:0 Haaland (90.)