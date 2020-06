Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im neunten Jahr nacheinander einen Mitgliederzuwachs verzeichnet, die Zahl der Vereine und gemeldeten Mannschaften geht hingegen weiter zurück.

Wie der größte Einzelsportverband der Welt am Montag mitteilte, sind 7.169.327 Menschen in den 21 Landesverbänden gemeldet, dies ist ein Zuwachs von 37.391 Mitgliedern seit dem Vorjahr.

Die Zahl der Vereine sank jedoch auf 24.544 (Rückgang von 63), die gemeldeten Mannschaften liegen bei 145.084 (Rückgang von 4651).

"Noch nie in seiner Geschichte gehörten so viele Menschen dem DFB und seinen Landesverbänden an, dies unterstreicht einmal mehr die enorme Bedeutung des Fußballs in unserer Gesellschaft", sagte DFB-Präsident Fritz Keller: "Doch wir dürfen die klaren Warnsignale nicht übersehen." Da der Stichtag der aktuellen Statistik der 1. Januar 2020 war, sind mögliche Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch nicht abgebildet.