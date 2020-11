Sandro Wagner hat seine Spielerkarriere im Alter von 32 Jahren vergleichsweise recht früh beendet. Der ehemalige Nationalspieler hat allerdings bereits den Weg zu einer Trainer-Karriere eingeschlagen.

Wagner absolviert derzeit beim DFB den Kurs zur Elite-Jugend-Lizenz, der einen Einstiegsschein für ehemalige A-Nationalspieler darstellt. Der frühere Stürmer hat laut eigenen Aussage schon bei den ersten Hospitationen gemerkt, dass ihm die Rolle als Coach noch mehr Spaß macht als die auf dem Rasen.

"Ich bin überzeugt davon, dass ich als Trainer besser werde, als ich es als Spieler war - weil ich für den Trainerberuf bessere Voraussetzungen mitbringe als damals für meine Spielerkarriere", sagte Wagner in einem Interview mit dem kicker.

Trainerfehler haben Wagner motiviert

Den Wunsch, Trainer zu werden, hat Wagner schon einige Jahre. Gewachsen ist dieser "auch durch viele Momente, in denen ich dachte: Das ist einfach falsch, was der Trainer da macht. Sogar auf Bundesliga- und Champions-League-Niveau", verriet Wagner. Nach seiner Zeit beim FC Bayern hatte der Torjäger zuletzt für Tianjin Teda in China gespielt.

Für eine Zulassung als Trainer auf Profi-Ebene muss Wagner nach der Elite-Jugend-Lizenz noch Lehrgänge für die A-Lizenz und den Fußballlehrerschein absolvieren. "Es bedarf einer langjährigen Ausbildung und viel Erfahrung, ehe ich ganz oben auftauchen kann - das nehme ich jedoch bewusst in Kauf", meint Wagner.

Ihm sei klar, dass der Job als Coach komplex sei und er mehrere Jobs in einem umfasse. "Dennoch denke ich, dass ich diesen Job mit meinem Ansatz, meinen Erfahrungen und Ideen sowie den Dingen, die ich noch lernen möchte, erfolgreich ausüben kann."