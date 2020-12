Auf das Jubiläum folgt die Deutschland-Tour: Der Sport1-Fußballtalk "Doppelpass", der in diesem Jahr 25. Geburtstag gefeiert hat, wird 2021 mit zahlreichen Live-Shows auf Reise durch die Republik gehen. Wie der TV-Sender mitteilte, werden die jeweils rund zweistündigen Events "mit tollen Gästen und großartigen Geschichten fürs Fußballherz" von Rudi Brückner moderiert, der vom Start 1995 bis 2004 Gastgeber der Sendung war.

"Es wird eine Mischung aus Aktualität und Anekdoten, aus Hintergrund und Visionärem, zum Schmunzeln und Nachdenken: Alles aus Liebe zum Fußball", sagte Brückner. Die erste Show von "Doppelpass on Tour" findet am 11. Mai in Frankfurt/Main statt, tags darauf folgt das zweite Event in Mainz. Danach seien laut Sport1 weitere Shows in verschiedenen Städten geplant.