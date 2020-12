vergrößernverkleinern Zinedine Zidane gehört nicht zur besten Ballon d'Or-Elf der Geschichte © Imago

Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

France Football hat am Montagabend die beste Elf in der Geschichte des Fußballs aufgestellt. Doch am Ballon d'Or Dream-Team reiben sich viele. Wie ist Ihre Meinung?