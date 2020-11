Der Tod von Fußball-Legende Diego Maradona hat unter Fußball-Fans auf der ganzen Welt für Bestürzung gesorgt – und in Australien für Verwirrung.

Denn dort dachten viele offenbar an einen anderen Superstar, der verstorben sei: Sängerin Madonna. Der Name der Pop-Ikone, der dem argentinischen Ballzauberer bis auf wenige Buchstaben gleicht, trendete Donnerstagmorgen bei Twitter in Australien, berichtete die Daily Mail. Bis zu 118.000 Tweets drehten sich zwischenzeitlich um die Sängerin.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Fans halten Madonna für tot

Zahlreiche Australier bekundeten Anteilnahme am angeblichen Tod der 62-Jährigen, die durch Hits wie "Like A Virgin" oder "Like A Prayer" Weltruhm erlangte. "Madonna wird jetzt mit Michael Jackson und Prince ein Konzert im Himmel haben – die großen drei alle unter einem Dach", "RIP Madonna, eine wahre Legende" oder "So traurig, vom Tod Madonnas zu hören. Sie war eine der Pionierin der Popmusik" waren einige der Beileidsbekundungen.

Inzwischen ist die Sängerin wieder aus den Trends verschwunden. Es dürfte sich auf dem Kontinent mittlerweile herumgesprochen haben, dass die Sängerin nicht verstorben ist.

Diego Armando Maradona starb am Mittwoch keine vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag. Das bestätigte sein Sprecher Sebastian Sanchi der AFP.

Zahlreiche Persönlichkeiten nahmen bereits Anteil am Tod des begnadeten Fußballers. "Was für traurige Neuigkeiten. Ich habe einen großen Freund verloren und die Welt hat eine Legende verloren. Es gibt noch viel zu sagen, aber möge Gott den Familienmitgliedern vorerst Kraft geben. Eines Tages hoffe ich, dass wir gemeinsam im Himmel Fußball spielen können", schrieb die brasilianische Legende Pelé auf Twitter.