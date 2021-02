Das BVB-Lazarett scheint sich zu lichten.

Zumindest soll Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou noch in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. "Wir hoffen, dass wir am Wochenende vielleicht schon mit ihm planen können", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc den Ruhr Nachrichten mit Blick auf die Bundesliga-Partie am kommenden Samstag gegen Arminia Bielefeld. (Bundesliga: BVB - Arminia Bielefeld ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Aufgrund eines Muskelfaserrisses und eines Außenbandrisses im Knie brachte es Zagadou in der laufenden Spielzeit erst auf sechs Bundesliga-Einsätze. Schon in der vergangenen Saison hatte der 21-Jährige wochenlang mit Verletzungen zu kämpfen.

Den BVB plagen weitere Verletzungssorgen

Seine Leidenszeit soll nun vorerst ein Ende finden. Dennoch plagen den BVB weitere Verletzungssorgen. (Spielplan und Ergebnisse)

Innenverteidiger Manuel Akanji wird den Borussen wegen eines Muskelfaserrisses, den er sich im Champions-League-Spiel beim FC Sevilla (3:2) zugezogen hatte, noch mehrere Wochen fehlen. Wann Axel Witsel (Achillessehnenriss) und Marcel Schmelzer (Knie) wieder auf den Platz zurückkehren werden, ist ebenfalls offen.

Zuletzt mussten die Dortmunder auch auf Türhüter Roman Bürki (Schulterverletzung) und Flügel-Flitzer Thorgan Hazard (Muskelfaserriss) verzichten. Beide trainieren aber wieder mit der Mannschaft.