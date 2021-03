Es ist immer wieder schön, wenn es "menschelt" im Fußball.

Steffen Puttkammer pendelte nach dem 2:1-Sieg mit seinem SV Meppen gegen Bayern II im Interview bei MagentaSport zwischen einem breiten Strahlen und offensichtlicher Rührung: "Man kann gar nicht in Worte fassen, was ich gerade fühle!"

Puttkammer schnürt seinen ersten Doppelpack

Eigentlich ist Puttkammer ja gelernter Defensivmann. Dass ausgerechnet er den unter großem Druck stehenden SV Meppen mit einem Doppelpack zu diesem unglaublich wichtigen Sieg schießen würde, war also beileibe nicht abzusehen.

Der 32-Jährige ist schon viele Jahre dabei, und es waren in seinem 133. Drittligaspiel erst seine Treffer Nummer acht und neun. Und es war tatsächlich sein allererster Doppelpack! Ein Doppelpack mit ganz, ganz vielen Emotionen.

Puttkammer hatte nämlich nach einem Außenbandriss im Knie drei Monate lang gefehlt und stand nach zwei Einwechslungen erstmals seit Anfang Dezember in der Startelf. Was den siegbringenden Doppelpack noch spektakulärer macht.

Steffen Puttkammer imitiert Serge Gnabry

Und so war das wochenlange Schuften fürs Comeback auch ein wesentlicher Teil von Puttkammers Gefühlslage, die er verbal an Physiotherapeutin Melanie Hubert weitergab: "Ich habe mit Melli super gearbeitet. Ihr gilt mein großes Dankeschön." Aber das war noch keineswegs der emotionale Höhepunkt seines Statements.

Seinen ersten Treffer feierte Puttkammer mit dem "Rührjubel" eines allseits bekannten Bayern-Stürmers, der sich diesen einst bei Houstons Basketballer James Harden abschaute. "Meine Jungs haben mir vorher noch gesagt: Papa, du musst mal wie Gnabry jubeln", sagte Puttkammer und lebte dabei sicher sehr intensiv die Verbindung zu seinen Kids, die vor dem Spiel wohl den richtigen Riecher für Papas glorreichen Tag hatten.

Auch Trainer Torsten Frings feierte seinen Innenverteidiger: "Ich freue mich mega für Putti! Er hat wie ein Tier dafür gearbeitet!" Natürlich war Frings allerbester Laune, hatte seine Mannschaft mit dem wichtigen Sieg nicht zuletzt auch sein Standing als Coach des SV Meppen gestärkt.

Das ist Puttkammers Glücksbringer

Nach Christian Neidhart hat Frings ein sehr schweres Erbe angetreten. Abstiegskampf kennt man nicht in Meppen und hat so gar keine Lust darauf. Puttkammers Doppelpack war also auch für Frings ein Big Point als Befreiungsschlag.

Die wahren Helden des Erfolges verkündete Steffen Puttkammer dann aber vor der Kamera: "Ich habe 'nen Glücksbringer mitbekommen, von meinen drei Jungs, einen Marienkäfer aus Bügelperlen. Den haben sie mir mitgegeben!"

Und dann folgte dem "Rührjubel" die seelische Rührung, als "Papa Puttkammer" an seine drei kleinen Mentaltrainer dachte.

