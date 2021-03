Im Amateurfußball entscheiden sich immer mehr Landesverbände für einen Abbruch der Saison.

Am Samstag verkündete auch der Fußballverband Rheinland mit Sitz in Koblenz, den Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen einzustellen. Alle bisher ausgetragenen Begegnungen werden annulliert, Auf- und Absteiger gibt es nicht. Einzig die Pokalwettbewerbe sollen nach Möglichkeit zu Ende gespielt werden.

Zuvor hatten bereits die Landesverbände Südwest, Saarland, Hamburg und Schleswig-Holstein sowie die Regionalliga Nordost beschlossen, die Spielzeit vorzeitig abzubrechen. Derzeit ist wegen der Coronaverfügungen nicht einmal ein Trainingsbetrieb möglich.