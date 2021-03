Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp (30) liefert als Hauptdarsteller in einem Dokumentarfilm neue Einblicke in seine Karriere. Neben dem Schlussmann von Eintracht Frankfurt stehen auch der frühere Handball-Weltmeister Henning Fritz und der ehemalige Leichtathlet Edgar Itt für das Projekt "Der Erfolgscode - Der Film" vor der Kamera.

In der Dokumentation sollen unter anderem die Motivation und der Umgang mit Krisen der Protagonisten gezeigt werden. Der fast einstündige Film ist ab dem 25. März in verschiedenen Formaten online zu sehen.