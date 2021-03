Der Aufstieg von Bibiana Steinhaus zur ersten Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga wird von Sky in einer Dokumentation nacherzählt. Am 8. März zeigt der Pay-TV-Sender den Film als weitere Episode seiner Doku-Reihe "Her Story" zu verschiedenen Sendezeiten auf mehreren seiner Kanäle.

"Zu Beginn dieses tollen Filmprojekts war nicht ansatzweise abzusehen, wir sehr uns Umstände, die wir zuvor nicht kannten, bei unserer gemeinsamen Reise begleiten würden", sagte Steinhaus, die mittlerweile nur noch als Video-Assistentin arbeitet: "Ich freue mich, dass in dieser Dokumentation viele meiner Wegbegleiter zu Wort kommen. Meine Geschichte erzähle ich somit nicht alleine."