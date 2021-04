Personalentscheidungen beim FC Bayern!

Die Verantwortlichen am Campus der Münchner haben die Trainer-Posten für die U17 und die U16 zur neuen Saison hin besetzt. Laut einer Mitteilung des Rekordmeisters wird das bisherige U16-Trainer-Duo Halil Altintop und Alexander Moj ab kommender Saison die U17 coachen.

"Alexander Moj und Halil Altintop sind für uns die logischen Nachfolger für Danny Schwarz. Sie rücken mit ihren aktuellen Spielern in die nächsthöhere Altersstufe vor. Das geht einher mit unserem Vorhaben, auch unsere Trainer am Campus stets weiterzuentwickeln", erklärte der sportliche Leiter Holger Seitz.

Danny Schwarz hatte zuvor gemeinsam mit Martin Demichelis die zweite Mannschaft des FC Bayern übernommen, die aktuell in der dritten Liga gegen den Abstieg kämpft.

Gaydarov kommt aus Nürnberg

Die Nachfolge von Moj und Altintop übernimmt derweil ein Neuzugang. Der 29-Jährige Peter Gaydarov wechselt vom Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg an den Bayern Campus.

Auch zum neuen U16-Coach nahm Seitz Stellung: "Mit Peter Gaydarov konnten wir ein sehr interessantes Trainertalent mit einem spannenden Werdegang dazugewinnen. Er war zuletzt zwei Jahre lang für die U17 am Valznerweiher zuständig und wir sind überzeugt, dass er hervorragend in unser Trainer-Team am Campus passt."

Der 29-Jährige unterschreibt beim Rekordmeister einen Vertrag über zwei Jahre und spricht "von einer großen Ehre", künftig für den Nachwuchs der Münchner tätig zu sein.