Lothar Matthäus nimmt den nächsten Job als TV-Experte an. Der deutsche Rekordnationalspieler wird künftig auch für RTL arbeiten. Das gab der Kölner Sender am Montag bekannt.

Damit folgt Matthäus auf Uli Hoeneß, der sich bei den vergangenen Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft als Experte versucht hatte.

Seine Expertentätigkeit bei Sky wird der 60-Jährige aber weiter ausüben.

Matthäus wird im Juni die letzten Testspiele der DFB-Elf vor der EM gegen Dänemark (2.6.) und Lettland (7.6.) analysieren. Insgesamt wird er bei elf Länderspielen des deutschen Teams als Experte fungieren.

Matthäus bleibt Sky trotz RTL-Tätigkeit treu

Sein Vertrag mit RTL hat eine Laufzeit von einem Jahr und endet im Mai 2022.

"Wie gewohnt, werde ich die Spiele objektiv, aber auch wenn nötig kritisch begleiten", sagte Matthäus. Er hoffe, ergänzte der Weltmeisterkapitän von 1990, dass die DFB-Auswahl an frühere Erfolge anknüpfen könne.

"Ein Weltfußballer und Weltklasse-Experte begleitet uns und die Mannschaft Richtung Weltmeisterschaft. Das passt perfekt", sagte Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News. Der Sender hat damit einen Nachfolger für Hoeneß gefunden, der den Job nach seinen drei viel beachteten Auftritten bei den WM-Qualifikationsspielen im März nicht mehr weiter ausüben wollte.

Matthäus ist seit der Saison 2012/13 als TV-Experte für Sky tätig. RTL hält die exklusiven TV-Rechte an den DFB-Partien in der WM-Quali und zeigt allein in diesem Jahr noch insgesamt neun Spiele.

