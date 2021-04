Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbands (NFV) hat sich aufgrund der Corona-Pandemie für einen Abbruch seiner Regionalligen ausgesprochen.

Die Frage nach dem Aufstieg in die 3. Liga blieb zunächst offen, laut Verbandsmitteilung sollen die Modalitäten eines Abbruchs in den kommenden Tagen durch ein Votum des Präsidiums entschieden werden. Die entsprechenden Spielklassen der Herren, Frauen, A-, B- und C-Junioren sowie im Futsal zählen zum Bereich des NFV.

"Uns tut es in der Seele weh, dass das, was uns antreibt - das Fußballspielen, schon wieder für einen so langen Zeitraum nicht möglich ist," sagte NFV-Präsident Günter Distelrath: "Aber die Entscheidung für einen Abbruch war alternativlos. Es hat unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen einfach keine Perspektive mehr für eine Fortführung der Spielzeit gegeben."