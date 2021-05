Der für Mai geplante Start der Blindenfußball-Bundesliga wird in den August verschoben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Die Verlegung steht im Zusammenhang mit der noch andauernden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen für Sportveranstaltungen.

Die Liga startet nun am 21./22. August mit dem Vereinsspieltag in Berlin in die neue Saison. Anschließend folgt ein Stadtspieltag, der am 4. September in Trier ausgerichtet wird. Am 19./20. September in Stuttgart und am 16./17. Oktober in Hamburg werden zwei weitere Vereinsspieltage organisiert. Der deutsche Meister wird beim Saisonfinale am 30. Oktober in Bonn gekürt.

Die in Europa einzigartige Spielrunde wird seit dem Jahr 2008 durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger zusammen mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband organisiert wird. Die Deutsche Telekom ist Wirtschaftspartner der Liga.

Der MTV Stuttgart strebt die erfolgreiche Titelverteidigung und seinen achten Meistertitel an. Mit dabei sind unter anderem auch die Teams von Borussia Dortmund, Schalke 04, FC St. Pauli, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf. Die Spieltage der Blindenfußball-Bundesliga sind öffentlich. Der Eintritt ist frei.