Das legendäre Phrasenschwein aus dem CHECK24 Doppelpass wurde zum Saisonende "geschlachtet". Und vom Inhalt profitiert bereits zum viertel Mal eine einzigartige Initiative, wie am Sonntag im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 bekannt gegeben wurde.

Die insgesamt 527,50 Euro setzen sich aus dem Phrasengeld der Gäste und den Spenden der Zuschauer aus der Saison 2020/21 zusammen. Da in dieser Saison das Format aufgrund der Corona-Regeln in sehr vielen Ausgaben ohne Studio-Publikum gesendet wurde, fielen die Spenden der Zuschauer vor Ort niedriger aus als in den Vorjahren. CHECK24 hob den Spendenbetrag dann um 23.472,50 Euro an. Somit geht insgesamt die runde Summe von 24.000 Euro an die Initiative "DUMUSSTKÄMPFEN!" (DMK).

Die Idee zu dieser Initiative geht ursprünglich auf Johnny Heimes zurück. Der leidenschaftliche Fan von Darmstadt 98 war 2004 erstmals an Krebs erkrankt und hatte sich bis zu seinem Tod 2016 für krebskranke Kinder und Jugendliche eingesetzt.

Spende für krebskranke Kinder

Die Spendengelder, die DMK erreichen, gehen an ausgewählte Projekte und Vereine wie "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V.", der mit Hilfe der Initiative beispielsweise die supportive Sporttherapie an der Uniklinik Frankfurt ausbaut.

Die Therapie hilft Kindern bei der Bewältigung der körperlichen und psychischen Folgeschäden einer Chemotherapie.

Die Bekanntgabe des Spendenbetrags erfolgte durch Dagmar Ginzel, Chief Communications Officer – CHECK24 GmbH, und wurde on-Air von Martin Heimes, dem Vater von Johny Heimes, sowie SPORT1 Moderator Thomas Helmer begleitet.