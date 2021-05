Noch mehrLegenden in der Hall of Fame des deutschen Fußballs!

In den letzten beiden Jahren hat die Gründungself der Ruhmeshalle prominenten Zugang bekommen. (BERICHT: Neuzugänge in der Hall of Fame)

Je fünf Legenden wurden 2019 und 2020 in die Ruhmeshalle gewählt. Jetzt werden sie auch offiziell aufgenommen.

Anzeige

Am 2. Juni ist es soweit: Im Anschluss an das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark widmet RTL den Zugängen unter dem Motto "Nacht der Legenden – Die HALL OF FAME des deutschen Fußballs" eine feierliche Sendung. Ab 23.20 Uhr geht es los.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Unter anderem aufgenommen werden: Die Torhüter-Ikone Oliver Kahn, der Mittelfeldstar Michael Ballack und Stürmer-Größe Rudi Völler.

Die Hall of Fame im Überblick:

Männer, Jahrgang 2018 (Gründungself): Sepp Maier (Tor), Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Andreas Brehme (Abwehr), Günter Netzer, Lothar Matthäus, Fritz Walter, Matthias Sammer (Mittelfeld), Uwe Seeler, Gerd Müller, Helmut Rahn (Angriff), Sepp Herberger (Trainer)

Männer, Jahrgang 2019: Oliver Kahn (Tor), Hans-Jürgen Dörner (Abwehr), Wolfgang Overath (Mittelfeld), Jürgen Klinsmann (Angriff), Helmut Schön (Trainer)

Männer, Jahrgang 2020: Berti Vogts (Abwehr), Michael Ballack (Mittelfeld), Andreas Möller (Mittelfeld), Klaus Fischer (Angriff), Rudi Völler (Angriff)

Ausgewählt wurde die bisherigen Hall-of-Famer auf Initiative des Deutschen Fußballmuseums von führenden Sportjournalisten des Landes. In Frage kommen für die Hall of Fame deutsche Persönlichkeiten aus dem Männer- und Frauenfußball von 1900 bis heute, die ihre Karriere mindestens fünf Jahre beendet haben müssen.

Zu berücksichtigen waren bei der Auswahl insbesondere herausragende Leistungen in der Nationalmannschaft vor und nach dem Krieg, in der ehemaligen DDR-Auswahl sowie im nationalen und internationalen Vereinsfußball. Auch 2021 soll wieder ein Jahrgang aufgenommen werden.