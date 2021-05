Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund öffnet am kommenden Freitag (28. Mai) wieder seine Pforten. Pandemiebedingt war das Museum am Dortmunder Hauptbahnhof 34 Wochen geschlossen gewesen.

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt, benötigen die Besucher laut der Bestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen kein negatives Corona-Testergebnis mehr.

Tickets gibt es zunächst ausschließlich kontaktlos online unter fussballmuseum.de mit frei wählbarem Zutrittszeitraum.

Die lückenlose Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung wird durch Nutzung der Luca-App sichergestellt. Bereits beim Kauf des Online-Tickets wird ein entsprechender Link mitgeliefert. Grundsätzlich gelten im Gebäude Maskenpflicht (FFP2- oder medizinische Maske) und Abstandsregeln. "Die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht nach wie vor an erster Stelle", sagte Museumsdirektor Manuel Neukirchner.