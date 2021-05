Jamal Musiala hat zum Auftakt des EM-Trainingslagers der deutschen Nationalmannschaft in Seefeld/Tirol nur eine individuelle Einheit im Fitnessbereich absolviert.

Den 18-Jährigen vom deutschen Rekordmeister Bayern München plagen muskuläre Probleme in der Hüfte. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. (SERVICE: Deutschlands EM-Fahrplan)

Damit standen am Freitagabend 19 Spieler auf dem Trainingsplatz, darunter auch die Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels. Toni Kroos (COVID-19-Erkrankung) und Leon Goretzka (Muskelfaserriss im Oberschenkel) sollen in den nächsten Tagen in Österreich eintreffen.

Zudem muss Bundestrainer Joachim Löw noch auf die Champions-League-Finalisten Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger verzichten.