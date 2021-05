U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sieht in Kevin Volland weiterhin einen Kader-Kandidaten für die deutsche Fußball-Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio. "Kevin hätte auf jeden Fall Lust und ist in Monaco aktuell ja auch in einer sehr guten Verfassung", sagte Kuntz im Interview mit ran.de. Kuntz habe Volland schon bei der AS Monaco besucht, um ihn besser kennenzulernen. Der 28-Jährige hatte das letzte seiner zehn A-Länderspiele 2016 bestritten.

Dagegen ist Thomas Müller keine Option für die Olympischen Spiele. Der Bayern-Star hatte gegenüber Kuntz bereits frühzeitig erklärt, nicht für Olympia zur Verfügung zu stehen. Bei Borussia Dortmunds Mats Hummels hänge es von seinem möglichen EM-Einsatz bei der A-Nationalmannschaft ab.

Dafür hat Kuntz auch Union Berlins Max Kruse auf dem Zettel, den er zuletzt beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg beobachtet hatte. Generell sucht der 58-Jährige "belastbare Spieler, die den Anforderungen gewachsen sind". Für das Turnier in Tokio darf Kuntz nur 16 Feldspieler und zwei Torhüter nominieren. Nur drei Spieler dürfen älter als 23 Jahre sein.