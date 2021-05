In Italien ist schon alles klar, in Deutschland und England so gut wie und in Spanien sowie Frankreich herrscht noch absolute Hochspannung.

Während sich in Italien am Sonntag Inter Mailand auf dem Sofa zum nationalen Champion gekrönt und nach neun Jahren Abo-Meister Juventus Turin abgelöst hat, können am kommenden Wochenende der FC Bayern, der auch vor seinem neunten Titel in Folge steht, sowie Manchester City nachziehen.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

In Spanien bahnt sich dagegen vier Spieltage vor Saisonende ein Herzschlagfinale mit vier potenziellen Meisterkandidaten an.

Atlético Madrid, Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Sevilla können allesamt noch vom Meistertitel träumen.

In Frankreich scheint es an den letzten drei Spieltagen auf einen Zweikampf zwischen Tabellenführer OSC Lille und Titelverteidiger Paris Saint-Germain hinauszulaufen.

SPORT1 zeigt, in welchen europäischen Ländern die Meisterschaften 2020/21 bereits entschieden sind.

Meister 2020/21

Griechenland: Olympiakos Piräus

Italien: Inter Mailand

Malta: Hamrun Spartans

Montenegro: Buducnost Podgorica

Niederlande: Ajax Amsterdam

Nordmazedonien: Shkendija Tetovo

Polen: Legia Warschau

Russland: Zenit St. Petersburg

Schottland: Glasgow Rangers

Schweiz: Young Boys Bern

Serbien: Roter Stern Belgrad

Tschechien: Slavia Prag

Ukraine: Dynamo Kiew

Ungarn: Ferencvaros Budapest

Meister Kalenderjahr 2020

Belarus: Schachzjor Salihorsk

Estland: Flora Tallinn

Färöer: HB Torshavn

Finnland: HJK Helsinki

Georgien: Dynamo Tiflis

Irland: Shamrock Rovers

Island: Valur Reykjavik

Kasachstan: Qairat Almaty

Lettland: Riga FC

Litauen: Zalgiris Vilnius

Norwegen: FK Bodø/Glimt

Schweden: Malmö FF