Ex-Weltmeister Lukas Podolski wird ab Herbst neuer Juror in der RTL-Castingshow "Das Supertalent". Das teilte der Fernsehsender am Dienstag mit. Außerdem ist der Profi, der zuletzt für den türkischen Erstligisten Antalyaspor gespielt hat, noch für weitere Unterhaltungsshows und im Sportbereich eingeplant.

Für RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm ist der in Bergheim bei Köln aufgewachsene Podolski die ideale Besetzung. "Die wichtigste Frage, die hinter jedem Talent steht, ist: Was ist dein Traum? Lukas Podolski hat seinen großen Traum gelebt. All seine Erfahrungen und Gefühle passen perfekt in die Show", sagte Sturm.