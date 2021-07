Borussia Mönchengladbach hat in seinem ersten Testspiel unter dem neuen Cheftrainer Adi Hütter noch nicht restlos überzeugt.

Der Bundesligist erreichte beim Drittligisten Viktoria Köln, der in der Saisonvorbereitung allerdings schon deutlich weiter ist, am Samstag ein 2:2 (1:2). Ramy Bensebaini und Patrick Herrmann verhinderten eine Niederlage.

Die Gladbacher haben noch vier weitere Tests vereinbart, einen davon beim FC Bayern München, den sie am 13. August auch zum ersten Saisonspiel empfangen. Eine Woche zuvor steht das knifflige Pokal-Duell beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm.

Der SC Freiburg gewann derweil in seinem im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Nachdem Trainer Christian Streich zur Halbzeit das gesamte Team ausgewechselt hatte, besiegte der SCF die Gäste nach Rückstand noch 2:1 (0:1). Die zu den Profis hochgezogenen Kiliann Sildillia (47.) und Noah Weißhaupt (53.) trafen für Freiburg.

In seinem Österreich-Trainingslager überprüft der SCF seine Form noch am 16. Juli gegen den FC Vaduz und sieben Tage später gegen Bayer Leverkusen. Nach dem DFB-Pokalspiel bei den Würzburger Kickers (6. August) eröffnen die Freiburger ihre Saison am 14. August bei Arminia Bielefeld.

Bielefeld gut drauf

Ebenjenes Bielefeld ist aktuell in ansprechender Form. Der DSC bezwang den Zweitligisten Hannover 96 am Samstag im Testspiel 1:0 (0:0), Janni-Luca Serra erzielte das einzige Tor. Eine Woche zuvor hatte die Arminia 0:3 beim SC Verl verloren.

Am 16. Juli reist die Arminia für acht Tage ins Trainingslager in Tirol. Es folgen die Generalprobe gegen Twente Enschede (31. Juli), das Pokalspiel bei der SpVgg Bayreuth (6. August) und besagter Saisonauftakt gegen Freiburg (14. August).

Al Ghaddioui führte den VfB Stuttgart indes zu einem weiteren Testspielsieg - und das mit einem Hattrick.

Nach einem lockeren 10:1 gegen den unterklassigen FSV Hollenbach bezwang der VfB am Samstag auch den Schweizer Pokalfinalisten FC St. Gallen. Hamadi Al Ghaddioui (47./49./51.) erzielte alle Tore beim 3:0 (0:0).

Am Donnerstag testet der VfB gegen den Zweitligisten Darmstadt 98. Der DFB-Pokal-Gegner am 6. August steht noch nicht fest: Ein Mitbewerber hat beim Berliner Fußball-Verband Revision gegen die Benennung des BFC Dynamo eingelegt.

Zum Saison-Auftakt empfängt der VfB am 14. August Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth.

Hertha BSC hält sich in der Saisonvorbereitung ebenfalls schadlos. Beim SV Babelsberg 03 gewann der Bundesligist seinen Test am Samstag nach der Rückkehr aus dem ersten Trainingslager in Neuruppin mit 3:1 (2:1). Jhon Cordoba, Suat Serdar und Davie Selke trafen dabei.

Die Hertha spielt in der ersten Pokalrunde beim SV Meppen (6. August) und zum Bundesligastart beim 1. FC Köln (15. August). Zuvor stehen weitere Tests gegen den FC St. Pauli und den türkischen Erstligisten Gaziantep FK sowie ein zweites Trainingslager im österreichischen Leogang an.