Joachim Löw würdigt den zurückgetretenen 2014er-Weltmeister Toni Kroos als große Führungspersönlichkeit. "Wie in den vergangenen Wochen war Toni immer mit einer unglaublichen Leidenschaft, großem Einsatz und Hingabe dabei, er war gerade für die jüngeren Spieler ein absolutes Vorbild", sagte der Weltmeistertrainer in einer Stellungnahme auf dfb.de: "Toni hat überragende Qualitäten und war ein großer Leader auf und neben dem Platz."

Besonders gerne erinnert sich Löw (61) an den WM-Titel in Rio de Janeiro vor sieben Jahren. "Ich danke Toni von Herzen für alles, was er über viele Jahre für den DFB und die Nationalmannschaft geleistet hat. 106 Länderspiele, unser gemeinsamer langer Weg und unser Triumph in Brasilien werden uns für immer verbinden. Danke, Toni!", sagte er.

Löws Nachfolger Hansi Flick bedauert den Rücktritt des Mittelfeldspielers von Real Madrid, er könne jedoch "seine Beweggründe und seine Entscheidung nachvollziehen. Toni kommt seit Jahren auf enorme Einsatzzeiten im Verein und in der Nationalmannschaft - und das auf allerhöchstem Niveau." Direktor Oliver Bierhoff vom Deutschen Fußball-Bund nannte Kroos zum Abschied einen "absoluten Weltklassespieler, der für höchste Professionalität und Loyalität steht".

Anzeige

Kroos (31) hatte seine Entscheidung am Freitag via Instagram bekannt gegeben.