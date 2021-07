Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr erstes Testspiel nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga verloren. Der Aufsteiger unterlag der zweiten Mannschaft von Bayern München am Freitag durch ein Tor von Lucas Copado (66.) mit 0:1. Liga-Auftaktgegner der Fürther ist am 14. August der VfB Stuttgart.

Jean-Paul Boetius (21.) und Jeremiah St. Juste (29.) gestalteten das Testspiel des Bundesligisten FSV Mainz 05 gegen den Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers hingegen erfolgreich. Mainz siegte 2:1 (2:1), Saliou Sane (14.) hatte für Würzburg getroffen. Der FSV tritt am 15. August zum Ligastart gegen RB Leipzig an.