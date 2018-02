Der Karlsruher SC hat sich in der 3. Liga mit einem 2:0 (0:0) am Sonntag gegen den Chemnitzer FC an Hansa Rostock vorbei auf Platz vier geschoben.

Die Treffer für die Badener erzielten Fabian Schleusener (61.) und Daniel Gordon (70.). (Spielplan und Ergebnisse der 3. Liga)

Im zweiten Sonntagsspiel unterlag Rot-Weiß Erfurt im Thüringenderby bei Carl Zeiss Jena mit 0:1 (0:0). Florian Dietz (90.+1) traf zum Siegtor.

Die Rot-Weißen sind Tabellenletzter, Jena hat zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. (Tabelle der 3. Liga)