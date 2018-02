Der 1. FC Magdeburg hat im Aufstiegsrennen der 3. Liga die Tabellenführung erobert.

Der FCM gewann am 25. Spieltag bei Werder Bremen II mit 3:1 (1:1) und setzte sich mit 53 Punkten vor den bisherigen Spitzenreiter SC Paderborn (51), dessen Auswärtsspiel beim SV Meppen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war.

Im Verfolgerduell mit dem SV Wehen Wiesbaden meldete sich Fortuna Köln mit einem 1:0 (0:0) zurück. Die Kölner verkürzten den Rückstand auf die drittplatzierten Wiesbadener (44) auf drei Zähler. Absteiger Karlsruher SC machte durch ein 1:0 (0:0) beim Halleschen FC Boden gut und ist nun punktgleich mit dem SVWW Vierter.

Chemnitz gelingt Befreiungsschlag

Im Abstiegskampf holte der Chemnitzer FC mit einem hart erkämpften 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen die SpVgg Unterhaching drei wichtige Zähler und verkürzte den Abstand zum rettenden Ufer auf vier Punkte. Die Schlussphase musste der CFC nach Gelb-Rot gegen Alexander Dartsch (82.) in Unterzahl über die Zeit bringen. Haching (36) bleibt Siebter.

Jeweils in Unterzahl punkteten auch der FSV Zwickau und die SG Sonnenhof Großaspach. Zwickau kam nach Gelb-Rot gegen Toni Wachsmuth (64.) bei den Würzburger Kickers zu einem 1:1 (1:0) und verpasste den Sprung auf Rang 13, der Tabellenelfte Großaspach spielte nach einem Platzverweis gegen Julian Leist (47.) 0:0 gegen Carl Zeiss Jena.

Philip Türpitz (5.) brachte Magdeburg per Foulelfmeter früh in Führung. Ebenfalls vom Punkt erzielte Marc-Andre Kruska (30.) den Ausgleichstreffer für die Bremer U23, die seit 21 Spielen auf ein Erfolgserlebnis wartet. Mit seinem späten Treffer ließ Nils Butzen (88.) die Gäste am Ende doch jubeln, in der Nachspielzeit erhöhte noch der Ex-Bremer Tobias Schwede (90.+2).

Wehen verschießt Elfer

Die Kölner schoss Daniel Keita-Ruel (56.) die Heimfans mit seinem zehnten Saisontor zum elften Sieg der Spielzeit. In 74. Spielminute parierte Fortunas Torhüter Tim Boss zudem einen Foulelfmeter von Stephan Andrist.

Für Karlsruhe erzielte Fabian Schleusener (62.) das Tor des Tages in Halle. Kurz vor Schluss sah zudem Halles Tobias Müller nach einer Tätlichkeit die Rote Karte.