Nächste Spielabsage in der 3. Fußball-Liga: Die Partie des 1. FC Magdeburg gegen den FSV Zwickau kann wegen des strengen Winterwetters nicht wie geplant am Samstag (14.00 Uhr) stattfinden. Dauerfrost und ausbleibende Niederschläge sorgten laut Vereinsangaben trotz seit Dezember durchgängig laufender Rasenheizung für eine Unbespielbarkeit des Platzes in Magdeburg. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Zuvor waren bereits die für Samstag (14.00 Uhr) angesetzten Spiele zwischen dem Chemnitzer FC und Wehen Wiesbaden sowie dem SV Meppen und Carl Zeiss Jena geworden. Auch das für Freitagabend angesetzte Duell zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem VfL Osnabrück (19.00 Uhr) war abgesagt worden.