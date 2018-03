Anzeige

3. Liga: Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Magdeburg abgesagt Drittligaspiel in Jena fällt aus / Lesedauer: 2 Minuten

In Jena kann am Samstag nicht gespielt werden

Das Spiel in der 3. Liga zwischen Carl Zeiss Jena und dem 1. Fc Magdeburg fällt den schlechten Wetterprognosen zum Opfer. In Jena soll es am Samstag sehr kalt werden.