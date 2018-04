Anzeige

3. Liga: Magdeburg siegt in Unterhaching, Erfurt kommt Abstieg näher Magdeburg bleibt auf Aufstiegskurs / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Philip Türpitz schoss den 1. FC Magdeburg zum Sieg in Unterhaching © Getty Images

Die Thüringer erarbeiten sich in Überzahl einen Sieg in Unterhaching und kehren auf Tabellenplatz zwei zurück. In Erfurt gehen indes allmählich die Lichter aus.