Der TSV 1860 München rüstet nach dem Aufstieg in die 3. Liga weiter mächtig auf.

Am Mittwoch vermeldeten die Löwen Neuzugang Nummer neun: Quirin Moll kommt von Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig.

Der defensive Mittelfeldspieler wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet. Vor seiner Zeit in Braunschweig spielte der 27-Jährige in Unterhaching und bei Dynamo Dresden.

Am Montag hatten die Sechziger den bundesligaerfahrenen Stürmer Stefan Lex verpflichtet.

Ermöglicht hat die Einkaufstour Investor Hasan Ismaik, der Altverbindlichkeiten gestundet hatte.