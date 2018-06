Drittligist 1860 München hat den Vertrag mit Stürmer Sascha Mölders verlängert. Über genauere Details vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

"Wir sind froh, dass wir mit Sascha Mölders einen absoluten Leistungsträger und Publikumsliebling an den Verein binden konnten", erklärte Geschäftsführer Michael Scharold. "Sascha hat großen Anteil am sofortigen Aufstieg in die 3. Liga."

Mölders erzielte in der Regionalliga 19 Tore für die Löwen und gab zudem 14 Vorlagen. In der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga setzte sich 1860 gegen den 1. FC Saarbrücken (3:2, 2:2) durch.

Mölders erzielte in den beiden Duellen drei Treffer. Der 33-Jährige war 2016 auf Leihbasis vom FC Augsburg zu den Löwen gewechselt und anschließend fest verpflichtet worden.