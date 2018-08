Carl Zeiss Jena hält in der 3. Liga Kontakt zur Spitze.

Die Thüringer gewannen zum Abschluss des 5. Spieltages in der Montagspartie gegen den FSV Zwickau mit 2:1 (0:1) und kletterten mit zehn Punkten auf Rang vier mit einem Zähler Rückstand auf Tabellenführer VfL Osnabrück.

Zwickau (8) verpasste durch die erste Saison-Niederlage den Sprung nach vorne.

Die Gäste waren zunächst durch Toni Wachsmuth per Foulelfmeter (14.) in Führung gegangen, ehe Felix Brugmann (62.) ausglich und Phillip Tietz (74.) ebenfalls per Foulelfmeter die Partie drehte.