Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst.

Zum Abschluss des 15. Spieltages verlor die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm vor eigenem Publikum mit 2:3 (1:1) gegen Carl Zeiss Jena. Die Gäste verließen dank des ersten Siegs nach zuletzt neun Spielen ohne Dreier die Abstiegsränge.

Ein Doppelpack von Phillip Tietz (28. und 75.) und Manfred Starke (80.) drehten die Partie zu Gunsten der nun auf Platz 16 liegenden Thüringer.

Wiesbaden geht durch Schäffler in Führung

Wiesbaden war durch den achten Saisontreffer von Mittelstürmer Manuel Schäffler (17.) zunächst in Führung gegangen, Niklas Schmidt (89.) sorgte per Foulelfmeter in der Schlussphase lediglich für den Anschluss.

Der ambitionierte SVWW rutschte nach seiner sechsten Saisonniederlage auf Position acht ab. Spitzenreiter VfL Osnabrück ist nun sieben Punkte entfernt.

Der Karlsruher SC hat auf dem Relegationsrang hinter dem punktgleichen Tabellenzweiten Preußen Münster drei Zähler Vorsprung auf den früheren Zweitligisten.