Drittliga-Absteiger VfR Aalen trennt sich zum Saisonende von seinem Trainer Rico Schmitt.

Der Verein kündigte am Mittwoch an, die Regionalliga mit einem neuen Chefcoach anzugehen, der in Kürze präsentiert werden soll.

Schmitt (50), zuvor beim Halleschen FC tätig, hatte die Aalener im Februar übernommen. Doch die Wende Richtung Klassenerhalt blieb aus.