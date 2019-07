Die beste 3. Liga aller Zeiten zum Durchklicken:

Am Freitag (19 Uhr) geht es wieder los. Selten zuvor war die 3. Liga so spannend wie in der neuen Saison.

Es gibt viele Traditionsklubs wie den 1. FC Kaiserslautern, der mit einem Investor im Rücken mit neuem Selbstbewusstsein starten will, den MSV Duisburg, der nach dem bitteren Abstieg sofort wieder zurück in die 2. Liga will und Waldhof Mannheim, das nach 16 Jahren Amateurfußball mit einer unbändigen Euphorie in das Abenteuer 3. Liga startet.

Der FC Ingolstadt (mit dem neuen Trainer Jeff Saibene), der vor drei Jahren noch in der Bundesliga spielte, gehört zum Kreis der Topfavoriten auf den Aufstieg. Aber auch der andere Absteiger Eintracht Braunschweig, der mit Christian Flüthmann ebenfalls einen neuen Coach haben.

SPORT1 zeigt, was los ist in den 20 Vereinen. Und stellt fest: So fesselnd war es tatsächlich selten zuvor.