Gleich am zweiten Spieltag der 3. Liga kommt es in Zwickau zu einem echten Ost-Kracher.

In der GGZ-Arena empfängt der heimische FSV den 1. FC Magdeburg (3. Liga: FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg, ab 14 Uhr im LIVETICKER). Während die Gastgeber mit einem Sieg gegen den SV Meppen in die Saison gestartet sind, setzte es für den Absteiger aus Sachsen-Anhalt zum Auftakt eine herbe 2:4-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig.

Entsprechend motiviert reist die Truppe von Trainer Stefan Krämer daher nach Zwickau. "Wir haben das sehr schnell aufgearbeitet. Natürlich haben wir gegen Braunschweig das Spiel aufgrund eigener Fehler verloren. Ich denke, das passiert kein zweites Mal", kündigte Linksverteidiger Timo Perthel zumindest schon einmal an.

Köln und Chemnitz im Duell der Aufsteiger

Bereits zuvor empfängt Viktoria Köln den Chemnitzer FC (3. Liga: Viktoria Köln - Chemnitzer FC, ab 13 Uhr im LIVETICKER) im Duell der Aufsteiger.

Beide Mannschaften sind mit einem Unentschieden in die Spielzeit gestartet und folglich heiß auf den ersten Sieg. Während die Sachsen gegen Waldhof Mannheim nicht über ein 1:1 hinauskamen, lieferten sich die Domstädter beim 3:3 ein echtes Schützenfest mit Hansa Rostock.

Dennoch warnte Trainer Pavel Dotchev bereits davor, die eigene Defensive erneut zu vernachlässigen. "Wir dürfen uns nicht so viele Fehler leisten, wie in der Anfangsphase in Rostock. Immer werden wir keine drei Tore schießen", sagte er vor seinem Heimdebüt im Sportpark Höhenberg.

