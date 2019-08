vergrößernverkleinern Kevin Großkreutz spielt seit 2018 für den KFC Uerdingen © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Am Freitag steht für Kevin Großkreutz im Pokal gegen den BVB das Spiel des Jahres an. In der Liga sorgt der Uerdinger am Wochenende für Aufregung.