Der Chemnitzer FC hat in der 3. Fußball-Liga den erhofften Befreiungsschlag verpasst.

Die Sachsen trennten sich zum Auftakt des 18. Spieltages am Freitagabend vom FSV Zwickau mit 2:2 (2:2) und spielten zum vierten Mal in den vergangenen fünf Partien unentschieden. Die gut halbstündige Überzahl nach der Gelb-Roten-Karte von FSV-Profi Elias Huth (59.) konnten die Chemnitzer nicht in Tore ummünzen.

Ronny König traf für die Gäste bereits früh zur Führung (3.). Dem Österreicher Philipp Hosiner gelang nach einer halben Stunde per Handelfmeter der Ausgleich, ehe Huth (33.) den FSV per Kopf umgehend erneut in Front brachte. Matti Langer (40.) erzielte noch vor dem Pausenpfiff den Endstand.

Anzeige

Chemnitz (17 Punkte) bleibt zunächst auf Platz 17 und damit weiter in der Abstiegszone, Zwickau (23) schob sich zunächst auf Rang elf vor.