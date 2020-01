"Eigentlich wollte ich nichts mehr machen. Aber auf den Jungen hatte ich aber nochmal richtig Lust", sagte Hermann Hummels im Frühjahr 2019. Der Vater von BVB-Star Mats Hummels wollte sich damals von seinem Job als Berater zurückziehen, machte dann aber doch nochmal eine Ausnahme – und zwar für Dennis Dressel.

Der 21-Jährige schaffte in dieser Saison den Schritt ins Drittliga-Team des TSV 1860 München und überzeugte auf der zentralen Position im Mittelfeld schnell die Fans und seine Trainer. "Er hat sich vom Charakter her gut entwickelt, übernimmt Verantwortung, will den Ball haben", erkannte bereits Daniel Bierofka.

Dressel gilt als größtes Talent bei 1860 München

Und auch dessen Nachfolger auf der Bank der Löwen, Michael Köllner, hat ein ganz spezielles Auge auf sein größtes Talent: "Mit solchen Spielern musst du dich tagtäglich beschäftigen! Dann wird Sechzig auch wieder eine Adresse werden, wo junge Spieler nach oben kommen."

So sehen das auch die Macher des SPORT1-Podcasts "Audiobeweis", die Dressel in der aktuellen Folge eine ganze Rubrik gewidmet haben.

"Das ist eine dieser wunderschönen Geschichten: Jemand, der wirklich aus dem Verein herauskommt, der in der Region aufgewachsen ist, der mit sieben Jahren ein Baby-Löwe geworden ist! Ich finde es einfach hinreißend, wenn die Jungs den ganzen Weg gehen und dann tatsächlich den Sprung in die erste Mannschaft schaffen", schwärmt "Audiobeweis"-Gastgeber und SPORT1-Kolumnist Markus Höhner.

"Audiobeweis – Der 3.Liga-Podcast" gibt es jede Woche am Mittwoch auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

Dressel hat mit 17 Einsätzen nicht nur den Sprung geschafft, unter Köllner blühte der Linksfuß zuletzt regelrecht auf. Statt wie unter Bierofka auf der Doppel-Sechs, spielt der 1,84-Meter-Mann unter dem neuen Trainer nun auf der Acht – was seiner spielerischen Qualität und seinem starken Passspiel zugutekommt.

Dressel feiert Tordebüt gegen Bayern

Am Wochenende erzielte er beim 4:1-Sieg von 1860 München gegen Eintracht Braunschweig auch sein zweites Saisontor. Trocken aus 20 Metern – mit seinem vermeintlich schwächeren rechten Fuß.

Sein erstes Tor für die Löwen machte er im November – passenderweise gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Wie es sich für einen echten Sechziger eben gehört.

Auch deshalb ist sich Drittliga-Experte Yannik Bakic im "Audiobeweis" sicher: "Dennis Dressel ist der Prototyp für eine Art Identifikationsfigur für die Fans!"

