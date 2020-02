Ex-Bundesligist SpVgg Unterhaching hat die gute Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga gewahrt. Am 25. Spieltag der 3. Liga gewannen die Münchner Vorstädter dank des überragenden 34 Jahre alten Dreierpackers Dominik Stroh-Engel beim Halleschen FC mit 5:3 (2:1) und sind jetzt punktgleich mit Tabellenführer MSV Duisburg (je 44 Zähler) Zweiter.

Stroh-Engel (2./14.) schoss sein Team in Halle mit 2:0 in Führung, dann unterlief ihm allerdings ein Eigentor (38.). In der 58. Minute machte Stroh-Engel mit seinem dritten Tor für die Hachinger alles klar. Bentley Baxter Bahn (72.) und Jonas Nietfeld (88.) für die Gastgeber sowie Stephan Hain (82./90.+2) für Haching sorgte für den Endstand.

Der ehemalige Europapokalsieger 1. FC Magdeburg ist derweil unter dem neuen Trainer Pele Wollitz auch im fünften Spiel sieglos geblieben. Ebenfalls am Sonntag erkämpfte sich der FCM allerdings bei 1860 München ein 1:1 (0:1) und liegt damit zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen.

Aaron Berzel (33.) traf zum 1:0 für die Gastgeber, Jürgen Gjasula (60., Foulelfmeter) zeichnete für den Ausgleich verantwortlich. Seit Ende November 2019 ist Magdeburg nun sogar acht Spiele in Folge ohne dreifachen Punktgewinn und schwebt im akuter Abstiegsgefahr. Die Löwen sind im Mittelfeld platziert.