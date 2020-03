Der TSV 1860 München hat einen Lauf.

Mit dem turbulenten 4:3-Sieg gegen den Chemnitzer FC ist den Löwen nach vier Unentschieden in Folge wieder ein Sieg gelungen. Beeindruckend: Der knappe Erfolg war bereits das 13. Spiel in Folge, in dem die Münchner in der 3. Liga ohne Niederlage blieben. In Deutschland sind sie damit die heimliche Mannschaft der Stunde.

Denn kein anderer deutscher Profi-Klub kann eine solche Serie vorweisen. Ligakonkurrenz Waldhof Mannheim kommt 1860 mit zwölf ungeschlagenen Spielen in Folge am nächsten, der große Stadtrivale FC Bayern folgt mit deren zehn auf Rang drei.

Dank der beeindruckenden Serie kletterten die Löwen auf Rang acht der Tabelle. Vier Punkte trennen das Team von Coach Michael Köllner von Platz drei, der immerhin für die Aufstiegs-Relegation reichen würde. In Giesing träumt so mancher von der Rückkehr in die zweite Liga.