Nach den Vorkommnissen in der Bundesliga ist es auch in der 3. Liga in die Partie zwischen Preußen Münster und Hansa Rostock zu einer Spielunterbrechung wegen Anfeindungen gegen Dietmar Hopp gekommen.

Schiedsrichter Tobias Schultes unterbrach das Spielgeschehen in der 17. Minute, nachdem beide Fanlager Schmähgesänge angestimmt hatten.

Laut Bild beleidigten die Zuschauer Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp als "Sohn einer H***". Nach kurzer Zeit konnte das Spiel aber fortgesetzt werden.

Beim 6:0 des FC Bayern München bei der TSG Hoffenheim am Samstag stand die Partie wegen beleidigenden Plakaten gegen Hoffenheims Mehrheitseigner vor dem Abbruch.