Ausbleibende Corona-Tests behindern beim Drittligisten Waldhof Mannheim die Vorbereitungen auf einen möglichen Neustart.

Die Rhein-Neckar-Zeitung und die Rheinpfalz berichten, dass den Mannheimern vonseiten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Mannschaftstraining verboten worden war, weil die nötigen zwei Testreihen noch nicht durchgeführt wurden.

"Das ist fürchterlich, der DFB agiert völlig planlos", wird Waldhof-Trainer Bernhard Trares in der RNZ zitiert: "Wenn man die Saison beenden will, kann man nicht permanent etwas ändern."

Der DFB hatte das für den Wiederbeginn des Spielbetriebs erarbeitete Hygiene-Konzept auf seiner Präsidiumssitzung am vergangenen Dienstag nachträglich in die Spielordnung aufgenommen. Die Saison soll am 26. Mai fortgesetzt werden, die Drittligisten sind diesbezüglich aber arg zerstritten.

"Das Hygienekonzept verfolgt das Ziel des geringstmöglichen Ansteckungsrisikos und bestmöglichen Gesundheitsschutzes unter Wettkampfbedingungen", teilte der DFB mit: "So lange die beschriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist eine Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings nicht möglich. Dies geschieht zum bestmöglichen Gesundheitsschutz und dürfte damit im Sinne des SV Waldhof Mannheim sein, der in den vergangenen Wochen seine hohe gesundheitliche Verantwortung stets betont hatte."