Tag der Entscheidung in der 3. Liga

vergrößernverkleinern 1860 München empfängt am letzten Spieltag den FC Ingolstadt © Imago

Showdown in der 3. Liga: Am Samstag fallen am 38. Spieltag fast alle Entscheidungen über Auf- und Abstieg. Auch die Relegationsteilnehmer werden ermittelt.