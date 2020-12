Schlusslicht SV Meppen trägt das abgesagte Heimspiel gegen Aufsteiger Türkgücü München in der 3. Fußball-Liga kurz vor Weihnachten aus. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, findet die Nachholpartie am 23. Dezember (17.00 Uhr/MagentaSport) statt. Zudem wurde das Spiel des VfB Lübeck gegen Waldhof Mannheim auf den 13. Januar des kommenden Jahres (19.00 Uhr/MagentaSport) terminiert. Noch offen sind die Nachholtermine für die drei abgesagten Partien des FSV Zwickau.

Bei Meppen hatten sich nach Klubangaben zuletzt 13 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings war aufgrund der positiven Fälle zeitweilig in Quarantäne. Die Partie der Lübecker war abgesagt worden, nachdem sich ein Spieler infiziert und die Mannschaft sich in häusliche Quarantäne begeben hatte.