Das Spiel zwischen der Zweitvertretung des FC Bayern München und dem MSV endete 1:1. (Hier zum Spielplan & Ergebnissen der 3. Liga)

Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Vermeij rettet Duisburg Punkt gegen Bayern II

Timo Kern schoss in der 39. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für Bayerns Zweite. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Team von Coach Holger Seitz, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Anzeige

In der 65. Minute erzielte Vincent Vermeij das 1:1 für den MSV Duisburg. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Exner (Beelen) die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff. (Hier zum Liveticker der 3. Liga)

Alle 380 Spiele der 3. Liga live. An jedem Spieltag zusätzlich in der Konferenz. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

FC Bayern tritt auf der Stelle

Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der FCB derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der Gastgeber nur eines der letzten fünf Spiele gewann. (Hier zur Tabelle der 3. Liga)

Drei Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Duisburg momentan auf dem Konto. Nur einmal ging die Mannschaft von Coach Gino Lettieri in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit diesem Unentschieden verpasste der MSV die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der Gast damit auch unverändert auf Rang 19.

Der FC Bayern München II tritt am Samstag, den 19.12.2020, um 14:00 Uhr, bei der SpVgg Unterhaching an. Zwei Tage später (19:00 Uhr) empfängt der MSV Duisburg den 1. FC Magdeburg.